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ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Госкорпорация хочет взыскать компенсацию за убытки, понесенные Проминвестбанком из-за санкций

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.
"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении", - отметил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, слова которого приведены в пресс-релизе.

До этого госкорпорация письменно уведомляла Киев о планах начать инвестиционный спор и предлагала урегулировать вопрос об убытках до суда.

ВЭБ приобрел Проминвестбанк в 2008 году. Госкорпорация оценивает инвестиции в его развитие в $2,7 млрд и отмечает, что они были обесценены в результате дискриминационного правового регулирования со стороны украинских властей.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций Проминвестбанка киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы Приватбанка Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года. Введенные тогда ограничения фактически запретили этим украинским банкам любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным.

ВЭБ Стокгольм Проминвестбанк Украина Игорь Краснов

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