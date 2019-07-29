Российские индексы начали торги ростом

Акции "Яндекса" дешевеют более чем на 3%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В начале торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,24%, до 2722,08 пункта, индекс РТС прибавил 0,43%, до 1354,12 пункта, цены основных "голубых фишек" выросли в пределах 1%. Акции "Яндекса" к 10:22 по Москве дешевели на -3,73%.

Рынок отыгрывает позитивные сигналы с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, поступившие в конце прошлой недели.

Подорожали акции "Газпрома" (+1%), "Интер РАО" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%, "префы" прибавили в цене 0,4%), АФК "Система" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,4%), АК "АЛРОСА" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене 0,04%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "РусАла" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "Распадской" (+0,1%),

Подешевели бумаги "Уралкалия" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Обрушение котировок "Яндекса" вызвал новый законопроект о признании крупных интернет-компаний значимыми интернет-ресурсами и об ограничении доли иностранного капитала в них до 20%. Поправки внес в Думу в пятницу депутат-единоросс Антон Горелкин. Он объяснил, что его инициатива касается в первую очередь "Яндекса" и Mail.ru Group. Представители обеих компаний раскритиковали поправки и заявили, что в нынешнем виде их принимать нельзя.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российских акций в начале торгов понедельника связан, прежде всего, с отыгрыванием позитивных сигналов с мировых рынков капитала, поступивших в конце прошлой недели. Так, американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о ВВП США за второй квартал, а также позитивной корпоративной отчетности. ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное повышение ВВП США в апреле-июне - 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале ускорился до 1,8% с 1,1% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали более выраженного усиления роста показателя, до 2%. Внимание трейдеров направлено на заседание ФРС, которое пройдет 30-31 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы ждут заседания ФРС и переговоров США и Китая по торговому соглашению. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,29%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5% на новостях о новых столкновениях протестующих с полицией. Южнокорейский индикатор Kospi потерял 1,8%, индийский BSE Sensex - 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Ключевым событием этой недели станет заседание Федрезерва, которое завершится 31 июля. Большинство участников рынка и аналитиков уверены, что регулятор снизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25% годовых для поддержки экономики на фоне замедления роста глобального ВВП. Кроме того, на этой неделе возобновятся переговоры представителей Китая и США по поводу торгового соглашения. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда отправятся министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Инвесторы в целом скептически настроены по поводу результатов переговоров, однако допускают определенный прогресс - в частности, Китай может пообещать увеличить закупки американской сельхозпродукции, а Вашингтон - принять реальные шаги по ослаблению ограничений, наложенных на китайскую компанию Huawei Technologies.

Цены на нефть эталонных марок умеренно уменьшаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста на прошлой неделе, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 по Москве подешевели на 0,6% - до $63,08 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена выросла на 0,11% и составляла на закрытие $63,44 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $56 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,32%, до $56,20 за баррель.