Акции "Яндекса" дешевели в начале торгов на 4,6%

Обрушение котировок вызвал законопроект об ограничении иностранного капитала в крупных интернет-компаниях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции "Яндекса" дешевели на на 4,6%, до 2404 рубля за штуку, на данных о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых российских интернет-компаниях. Затем котировки скорректировались, и к 10:06 акции торговались на уровне 2 428 рубля за бумагу, на 3,65% ниже уровня закрытия пятницы.

В пятницу по той же причине произошло падение котировок "Яндекса" на американской бирже Nasdaq.

Депутат-единоросс Антон Горелкин в пятницу вечером внес в Госдуму законопроект о введении в законодательство понятия "значимый интернет-ресурс". Таковым он предложил считать сайты и информационные системы, которые дают своим владельцам возможность собирать информацию о находящихся в России пользователях. В этих компаниях он предложил ограничить долю иностранного участия в такой компании 20% голосующих акций. За нарушение этого требования Горелкин предложил запрещать таким сайтам размещать рекламу. Депутат уточнил, что его инициатива направлена на такие компании, как "Яндекс" или Mail.ru Group,

Представители обеих компаний заявили, что законопроект требует значительной переработки, а в "Яндексе" предупредили, что он принесет сложности конечным пользователям. Глава Минсвязи Константин Носков сказал, что поправки создают риски очередного "закручивания гаек" и могут привести к массовому отъезду из России программистов.