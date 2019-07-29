Рубль немного подешевел к доллару и евро

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю умеренно растут утром в понедельник на Московской бирже в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке и на фоне небольшого снижения котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,39-63,47 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,44 рубля за доллар (на 7,25 копейки выше уровня закрытия торгов в пятницу). Евро подорожал на 4 копейки, до 70,54 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,79 копейки, до 66,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,9 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько дешевеет к доллару и евро в ожидании заседания Федрезерва США 30-31 июля. Рынок начал пересматривать свои ожидания относительно масштабов смягчения денежно-кредитной политики ФРС после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступления его руководителя Марио Драги.

Глава ЕЦБ отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей относительно возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Цены на нефть эталонных марок умеренно уменьшаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста на прошлой неделе, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent в Лондоне дешевели на 0,57%, до $63,01 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,39% - до $55,98 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - примерно на 1%. С начала июля обе марки подешевели.

Позитивной новостью для рынка на минувшей неделе стал отчет Минэнерго США, указавший на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд. Падение запасов составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами. Кроме того, добыча нефти в Штатах сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. В последние недели Иран оказался в центре внимания рынка после ареста вооруженными силами страны танкера, следовавшего под британским флагом. В понедельник рынок реагирует на решение властей США направить военный корабль "Данкан" на Ближний Восток для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Он будет действовать совместно с британским кораблем "Монтроуз".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал планы европейских государств и США по развертыванию флота в Персидском заливе враждебными.

Также на этой неделе рынок будет следить за торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда направятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом участники рынка в целом скептически относятся к возможным итогам этой встречи.