"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

Глава "Роснефти" просит ускорить выделение налоговых льгот в 2,6 трлн рублей для арктических проектов компании

Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 млрд рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. В письме, написанном в конце августа, он обвинил Минфин в субъективности и непоследовательности, пишет "Коммерсантъ".

В июле Сечин предложил объединить арктические месторождения "Роснефти" - Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское - а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" в опроект "Восток Ойл". По его словам, партнеры готовы вложить в проект до 8,5 трлн рублей инвестиций, но взамен просят налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин предложил, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле Путин поддержал введение моратория до конца года.

Сечин считает подход Минфина "непоследовательным, а возможно, и субъективным", пишет газета. По его словам, глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать налоговыми льготами и средствами ФНБ инвестиционные газовые проекты проекты НОВАТЭКа и "Газпрома", но не "Восток Ойл", несмотря на "схожесть условий".

Мораторий на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться нв "Восток Ойл", говорится также в письме главы "Роснефти". Он отметил, что инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, тогда как большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. При нынешней системе налогообложения и при высокой стоимости проектного финансирования "Восток Ойл" нерентабелен, объяснил Сечин и посетовал, что в России стоимость заимствований — одна из самых высоких в мире (11–13%).

Сечин также не раз просил президента ускорить внесение в Думу законопроекта Минвостокразвития для поддержки "Восток Ойла", чтобы его успели принять в осеннюю сессию, известно "Коммерсанту". По сведениям издания, пока решение по законопроекту не принято.

Ранее предполагалось, что законопроект должны были внести в Госдуму до конца июня 2019 года. Поправки предусматривали значительное снижение налогов для всех новых проектов в Арктике и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта.

Ранее в 2019 году Силуанов действительно допускал предоставление средств ФНБ на газохимический комплекс в Усть-Луге (реализует "Газпром" и "Русгаздобыча" Артема Оболенского, партнера Аркадия Ротенберга) и "Арктик СПГ-2", отмечает "Коммерсантъ". Он говорил, что эти деньги будут выделены на возвратной основе. Минфин также был готов предоставить проекту налоговые льготы на крупнотоннажное производство этана, но выпадающих доходов бюджета в данном случае не возникает, поскольку такого производства сейчас нет.