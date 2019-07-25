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"Ъ" узнал, что "Роснефть" требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

Как выяснил "Ъ", в середине июня первый вице-президент госкомпании Павел Федоров обратился к замглавы Минфина Илье Трунину с этим требованием для компенсации потерь компании из-за соглашения по ограничению добычи. По его словам, меры компенсации поддержал Владимир Путин в декабре 2018 года. Как уточняет газета, топ-менеджер просит применить вычет задним числом - с 1 января 2019 года, притом что законопроект о льготах для данного месторождения должен быть принят к 1 октября.

"Роснефть" обещает при выдаче льгот добыть на месторождении дополнительно 61,7 млн тонн к 2029 году.

В Минфине не считают справедливыми требования компенсаций из-за потенциально резкого снижения цен на нефть, если бы Россия не вошла в сделку ОПЕК+.

Роснефть Минфин

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