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Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

Чиновники связывают это с переработками водителей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов. Он поднял эту проблему на VII Международном Евразийском форуме такси.

По мнению чиновника, эта динамика может быть связана с тем, что таксисты получают много заказов и перерабатывают.

"Одно из наших предложений было, если агрегатор регулирует стоимость поездки, то тогда агрегатор должен гарантировать водителю определённый уровень дохода, который он должен получить в любом случае", - сказал Ликсутов.

Заммэра считает, что зарплаты таксистов в Москве не должны быть меньше, чем у водителей общественных автобусов.

За последние десять лет рынок легального такси в городе столице вырос более чем в шесть раз, с 7,5 тысячи машин до более чем 50 тысяч, добавил Ликсутов. Количество пассажиров, по его словам, за то же время выросло в 20 раз, почти до 900 тысяч пассажиров в день.

Москва Максим Ликсутов

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