Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

ЦБ снизил ставку второй раз подряд

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Таким образом, ставка вернулась на уровень, где она находилась до сентября прошлого года, когда ЦБ на фоне ослабления рубля из-за возросших санкционных рисков поднял ставку до 7,50%. Затем, в декабре, последовало еще одно повышение - "упреждающие" 25 пунктов в преддверии изменения ставки НДС. После этого ЦБ три раза подряд брал паузу, хотя уже к апрелю было понятно, что реакция потребительских цен на повышение НДС оказалась достаточно слабой, а внешние риски пока не реализовались. В апрельском заявлении ЦБ намекнул на возможность смягчения политики на следующем заседании, а в июне снизил ставку на 25 пунктов и анонсировал дальнейшее снижение.

Аналитики в преддверии заседания 26 июля практически единодушно ожидали от регулятора именно такого шага.

В прошлый раз, снизив ставку, ЦБ допустил возможность дальнейшего смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний (эта формулировка не использовалась уже довольно давно, под "ближайшими" в глоссарии ДКП понимается одно из трех предстоящих заседаний), и вернул в заявление временной горизонт достижения нейтральности. Полностью сигнал о будущей направленности ДКП звучал так: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года".

Снизив ставку на 25 пунктов, ЦБ сохранил этот "голубиный" сигнал полностью неизменным.

Следующее заседание совета пройдет 6 сентября, оно будет опорным и сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ.