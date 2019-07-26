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В ДОМ.РФ рассказали, что будет с ипотекой после снижения ключевой ставки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Аналитическом центре ДОМ.РФ оценили снижение ключевой ставки ЦБ как положительный сигнал для рынка ипотечного кредитования.

В пятницу Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых. При этом ЦБ допустил возможность ее дальнейшего снижения.

В ДОМ.РФ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки создает условия для снижения средней ставки по выдаваемой ипотеке до уровня 9,7-9,8 уже в четвертом квартале 2019 года.

В своих прогнозах АО "ДОМ.РФ" оптимистично. Там считают, что ставки по ипотеке "впервые в истории рынка ипотечного кредитования могут снизится до уровня 9%". Но это будет возможно в случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 и "в условиях достижения целевого уровня инфляции в 4%".

По итогам первых пяти месяцев 2019 года средние ставки по ипотеке составили 10,3% (9,56% по итогам 2018 года).

ЦБ РФ ДОМ.РФ

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