Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Уборка урожая пшеницы в Новосибирской области Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в майском обзоре, опубликованном в пятницу, сделал первые прогнозы по сбору зерна и его экспорта в новом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Согласно документу, сбор пшеницы в РФ составит 88 млн тонн, ее экспорт - 52 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - составляет 34 млн тонн.

Оценка сбора фуражного зерна в РФ - 41,53 млн тонн, его экспорта - 10,65 млн тонн. Урожай кукурузы оценен в 16 млн тонн, ее экспорт - в 5,2 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду оценивается в 798,19 млн тонн, фуражного зерна - в 1 млрд 512,62 млн тонн, кукурузы - в 1 млрд 219,93 млн тонн.