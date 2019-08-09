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Денежная база в России снизилась с 26 июля по 2 августа на 16,1 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 2 августа составил 10422,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 июля денежная база в России равнялась 10439 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,15%, или на 16,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ

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