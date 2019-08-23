Денежная база в России выросла с 9 по 16 августа на 103,9 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 августа составил 10635 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 августа денежная база в России равнялась 10531,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,99%, или на 103,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.