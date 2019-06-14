Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Порог трат средств ФНБ в 7% от ВВП нужно уточнить, расходовать все средства сверх него нежелательно, считает регулятор

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решение об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового уровня 7% ВВП. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания ЦБ по ключевой ставке.

ЦБ впервые упомянул этот фактор в числе потенциально проинфляционных, тем самым включившись в дискуссию о том, как тратить ФНБ.

По подсчетам Минфина, сумма средств ФНБ сверх отметки 7% ВВП, при достижении которой его деньги, согласно норме Бюджетного кодекса, можно инвестировать, в 2020 году составит порядка 1,8 трлн рублей, в 2021 году - 4,2 трлн рублей.

Как говорил на ПМЭФ первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, в этом году необходимо определиться с направлениями инвестирования средств ФНБ. Минфин уже подготовил поправки, предусматривающие создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ. Такой способ расходования денег фонда позволит сохранить "стерилизационную" функцию ФНБ, а также "минимизировать значительно возросшие риски арестов/блокирования российских активов в иностранных юрисдикциях, прежде всего США и странах Западной Европы, и, как следствие, полной утраты российских вложений вследствие недружественных действий иностранных государств в отношении России", отмечал Минфин. Однако зарубежные госкредиты на реализацию крупных проектов с российским участием (классический пример - строительство АЭС) - не единственный вариант инвестирования средств ФНБ сверх 7%-ной планки, рассказывал Силуанов.

По его словам, есть две позиции. "Первая - если вкладывать, то вкладывать за рубеж, чтобы не было давления на курс и инфляцию, на ужесточение денежно-кредитной политики. Потому что траты ФНБ - это, по сути, ослабление бюджетного правила. Вторая позиция - нам нужны новые деньги, и если эти деньги государства приведут к тому, что частники вложат на рубль десять рублей частных денег, почему бы и нет. На такого рода проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос у частного бизнеса, мне кажется, мы могли бы пойти при вложении средств ФНБ внутри России", - говорил глава Минфина на ПМЭФ.

Комментарии Банка России относительно остальных проинфляционных рисков практически не изменились по сравнению с предыдущим заседанием.

Краткосрочные проинфляционные риски снизились

ЦБ отметил, что по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В полной мере реализовались эффекты от повышения НДС. Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также ряд внешних факторов. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными, считают в ЦБ.

Спор о 7 процентах

ЦБ считает целесообразным обсудить уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, сверх которого средства можно направлять на инвестиции, тратить все доходы сверх этого порога в любом случае нежелательно, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается 7% (размер ФНБ от ВВП, сверх которого есть возможность его расходования - ИФ), нам необходимо будет еще раз уточнить этот порог, это уточнение нужно сделать и обменяться такими оценками ЦБ и правительству", - сказала она.

По ее словам, пороговый уровень в 7% ВВП был определен достаточно давно и "нужно посмотреть, достаточно ли этих 7% или недостаточно" для того, чтобы противостоять рискам, которые сейчас иные, чем когда правило принималось.