Набиуллина допустила изменение системы управления ФНБ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Если менять систему управления Фондом национального благосостояния (ФНБ), то лучше это делать через изменение цены отсечения по цене на нефть, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она это заявила на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки для бюджетного правила. Алексей Леонидович (Кудрин. - ИФ) тогда предлагал увеличить цену отсечки. Я считаю, что на тот момент это было правильным, но сейчас мы уже накопили определенную "подушку", мы ее уже накопили, мы не в том состоянии, когда у нас была "подушка" низкой. И если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно, через систему отсечки", - сказала глава ЦБ.

Решения, которые примут по ФНБ, могут серьезно повлиять "на макроэкономическую конструкцию и вопросы стабильности", предупредила она.

Бюджетное правило позволило снизить зависимость российской экономики от внешних шоков, и прежде всего от цены на нефть, напомнила Набиуллина. В связи с этим она от имени регулятора высказала к правительству пожелание, чтобы любые решения по трате средств ФНБ не восстанавливали бы эту зависимость.

Есть разные способы инвестирования средств ФНБ. "Один из способов, если мы тратим, допустим, не весь излишек над ФНБ, а какую-то часть, по сути дела, равнозначен изменению цены отсечки по нефти", - отметила она.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил, что идея отложить начало расходования средств ФНБ, подняв планку, при достижении которой его ликвидные ресурсы можно вкладывать в инвестпроекты, не обсуждается. Сейчас эта планка установлена в Бюджетном кодексе на уровне 7% ВВП, она должна быть преодолена в 2020 году.