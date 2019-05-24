Силуанов заявил, что РФ все же будет вкладывать ФНБ в инвестпроекты

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия все же будет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инвестиционные проекты, однако будет подходить к этому рационально, сохраняя достаточный объем резервов, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"МВФ (Международный валютный фонд - ИФ) заинтересован в том, чтобы мы свой ФНБ хранили в иностранных резервах. Действительно, так происходит, потому что обычно такие фонды - и это не только в России, но и в других странах - хранятся в резервах наиболее надежных. Тем не менее, у нас есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать, поскольку нам нужны новые проекты, новая инфраструктура", - сказал он журналистам, комментируя заявление МВФ, который посоветовал России не тратить средства ФНБ, в том числе, на внутренние проекты, даже после того, как такое право у властей появится, а инвестировать их в ликвидные зарубежные активы, получая процентный доход.

"Безусловно, мы будем оценивать проекты, которые будут предлагаться к финансированию за счет средств ФНБ, и будем задействовать те ресурсы, которые не повлияют на устойчивость наших финансов, нашей экономики, будем задействовать ресурсы для стимулирования экономики и вложения в реальный сектор. Будем подходить к этому рационально с точки зрения стимулирования российской экономики, сохраняя необходимый объем резервов", - отметил Силуанов.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность использования средств ФНБ после того, как его размер достигнет 7% ВВП (без учета уже инвестированных в проекты средств фонда). Согласно прогнозу Минфина, по итогам 2019 года ФНБ с запасом преодолеет эту планку и достигнет 8,1% ВВП.

Ранее Силуанов отмечал, что РФ может и не тратить средства фонда, даже получив такое право, в том числе в случае значительного снижения цен на нефть. "Мы можем и не тратить, нет такого обязательства (начать инвестирование средств фонда после его достижения 7% ВВП - ИФ). Мы сейчас заинтересованы в дополнительном стимулировании экономики - и это один из таких ресурсов для стимулирования. Можно не тратить, конечно. Если увидим, что цена опять будет там $30 или $40 за баррель, конечно, ни до каких инвестиционных проектов, будем держать эти деньги для финансирования наших расходов", - говорил он в середине апреля.

Также говоря о возможных вариантах расходования средств фонда, министр отмечал, что какая-то их часть может пойти и на инфраструктурные проекты в России, "поскольку они длительного срока действия, и даже десятки и сотни миллиардов рублей в год не так сильно будут влиять на курсовые соотношения". Однако в большей степени можно было бы использовать эти ресурсы на продвижение российской продукции вовне, полагает Силуанов.

"Предположим, строим атомную станцию. Вместо того, чтобы давать государственный кредит, можно инвестировать средства ФНБ, длинные ресурсы, возвратные деньги. Площадка в Египте для наших производств, откуда деньги брать? Вот можно было деньги возвратные взять из ФНБ. Такого рода проекты были бы безболезненны для нашей внутренней экономики, но создавали бы дополнительный спрос на нашу продукцию вовне", - говорил Силуанов.

По мнению руководителя миссии МВФ по России Джеймса Роафа, инвестирование ФНБ во внутреннюю экономику нецелесообразно. "Мы видим какие-то аргументы, которые могут оправдать и то, что эти средства по превышении этого уровня (7% ВВП - ИФ) могут инвестироваться в более долгосрочные активы какие-то за рубежом. Вряд ли имело бы смысл это инвестировать во внутреннюю экономику. Необходимо сберегать эти средства, может быть, вкладывая в зарубежные активы", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы миссии в пятницу.