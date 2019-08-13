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Рубль уверенно подорожал к доллару и евро во вторник вечером

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии.

Курс доллара США составил 65,04 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 36,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,74 руб./EUR1, подешевев на 61,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,5 копейки - до 68,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и активно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах. При этом ранее рубль демонстрировал заметные темпы ослабления, снижаясь к уровням начала мая в паре с долларом и к уровням начала апреля - в паре с евро. Резкий разворот на рынке произошел после сообщений, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

Торговое противоборство США и Китая

Как говорилось в пресс-релизе Торгового представительства США, в списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности. Отмечалось также, что дополнительная информация будет объявлена позднее.

Также инвесторы оценивают статданные по инфляции в США и продолжают следить за геополитическими рисками. Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле повысились на 0,3% по сравнению с июнем и выросли на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 1,7%. В июне цены повысились на 0,1% к маю и выросли на 1,6% в годовом выражении.

ЭкономикаСША отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабряСША отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабряЧитать подробнее

Ускорение инфляции может стать аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу удержания базовой процентной ставки на текущем уровне, полагают аналитики. Вместе с тем рынок в среднем ожидает от Федрезерва еще трех снижений ставки до конца текущего года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в первой половине дня доллар и евро предпринимали попытки роста к рублю, однако новости относительно возможных подвижек в переговорах между США и Китаем привели к заметному росту интереса инвесторов к риску и развороту котировок рубля вверх в обеих парах.

"Сейчас все ждут уточнений относительно переговоров и сроков введения пошлин, хотя уже само появление новостей дало сильный толчок к росту по всему спектру рыночных активов. Можно видеть очень сильный рост рынков США, нефть взлетела более чем на 4%, на этом фоне вырос спрос на рубль, который к текущему моменту увеличивается и к доллару, и к евро. Позитивная динамика нацвалюты может быть продолжена, и сейчас главной поддержкой для пары "доллар-рубль" выступает уровень 65 руб./$1. В случае закрепления ниже этой отметки целью для снижения пары будет выступать уровень 64 руб./$1", - подчеркнул Зварич.

Нефть

Цены на нефть перешли к активному росту во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение пошлины на ряд товаров китайского импорта. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 4,83% - до $61,4 за баррель. Последний раз Brent торговалась выше отметки в $60 за баррель 6 августа. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 4,33% - до $57,31 за баррель.

Также инвесторы ожидают данные о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 17,3 копейки, до 65,6017 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,18 копейки, до 73,4149 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 2,92 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,5368 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 5,96 копейки и составил 65,4736 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 941,421 млн, из которых $951,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 989,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 17,95 копейки по отношению к понедельнику, до 73,4195 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 1,28 копейки и составил 73,3083 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR827,016 млн, из которых EUR188,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR638,491 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1,67 трлн рублей (при лимите 1,67 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 701,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 13 августа провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 24-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,98% при объеме спроса 888 млрд 628,4 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,5% и 7,63% соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых.

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