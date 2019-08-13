США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Производство предвыборных флагов для президента США Дональда Трампа в Китае Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

В списке товаров с отложенным введением пошлин оказались сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности. Дополнительная информация будет объявлена позднее.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.