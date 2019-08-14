Рубль снизился к доллару и евро после роста накануне

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста накануне, а также реагируя на снижение котировок нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 65,01-65,07 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,07 руб. (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,68 руб. (также +13,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на те же 13,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,18 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после того, как по итогам торгов вторника он укрепился на максимальную величину за месяц на фоне отскока нефти Brent выше $60 за баррель. Позитивные настроения на биржевых площадках были связаны с новостью, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Более того, некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Кроме того, во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Цены на нефть снижаются в среду после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного решением Штатов отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров. Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,78% - до $60,82 за баррель. Фьючерс на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,12% - до $56,46 за баррель. По итогам торгов во вторник Brent выросла на 4,66% - до $61,3 за баррель, WTI - на 3,95% - до $57,1 за баррель.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 по московскому времени. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за весемь недель.