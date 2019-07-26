Поиск

Трамп поручил бороться со льготами в ВТО для стран, которые притворяются развивающимися

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен принять меры против стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО), которые, объявляя себя развивающимися, получают определенные преференции.

"ВТО не функционирует, когда богатейшие страны мира заявляют о том, что они развивающиеся, для того, чтобы обходить правила ВТО и получать преференции. Хватит! Сегодня я поручил торговому представителю США предпринять меры для того, чтобы эти страны прекратили обманывать систему за счет США". - написал президент США Дональд Трамп в пятницу в твиттере.

США Дональд Трамп

Новости

ЦБ ищет следы инфляции в бюджете. Обобщение

В "Яндексе" раскритиковали законопроект о значимых интернет-ресурсах

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд относительно дискриминации проекта

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд относительно дискриминации проекта

Рост акций "Газпрома" достиг 7,3%

Рогозин объяснил погодой задержку строительства космодрома "Восточный"

На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

"Дочки" "Газпрома" разместят его акции по цене 200,5 рубля за бумагу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');