Трамп поручил бороться со льготами в ВТО для стран, которые притворяются развивающимися

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен принять меры против стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО), которые, объявляя себя развивающимися, получают определенные преференции.

"ВТО не функционирует, когда богатейшие страны мира заявляют о том, что они развивающиеся, для того, чтобы обходить правила ВТО и получать преференции. Хватит! Сегодня я поручил торговому представителю США предпринять меры для того, чтобы эти страны прекратили обманывать систему за счет США". - написал президент США Дональд Трамп в пятницу в твиттере.