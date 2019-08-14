Максим Медведков: выход США из ВТО маловероятен

Завкафедрой торговой политики ВШЭ объяснил, какие риски несет подобный сценарий и как будет функционировать мировая торговля, если он реализуется

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заявление президента США Дональда Трампа о возможности выхода США из ВТО сделано с целью давления на торговых партнеров на переговорах, носит больше психологический эффект, сам выход США из торговой организации маловероятен и даже при реализации этого сценария автоматической угрозы для существования ВТО не несет, считает экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Трамп во вторник вечером заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если увидят в этом необходимость. "Мы выйдем, если нам придется сделать это", - сказал он.

О том, почему выход США из ВТО крайне маловероятен, какие риски этот сценарий может нести для существования ВТО и как будет функционировать мировая торговля если этот апокалиптический сценарий все-таки реализуется, Медведков пояснил в комментарии для "Интерфакса":

"Заявление президента США о возможности выхода из ВТО носит скорее психологический характер, который необходимо рассматривать больше как механизм давления на торговых партнеров. Выход США из ВТО по многим причинам маловероятен, но если он и произойдет, то угроза для существования ВТО, скорее всего, не возникнет автоматически. Ничто в соглашениях ВТО не препятствует функционированию этой организации в любом составе стран, готовых выполнять свои обязательства, в том числе и без США. Более того, ВТО может сохранить привлекательность для остающихся участников, так как и без США будет регулировать более 80% мировой торговли.

Поэтому ВТО может столкнуться с необратимыми проблемами, только если вслед за США из ВТО выйдут другие крупные игроки, такие, как Китай или ЕС. Пока же эти участники мировой торговли не просто поддерживают участие в организации, но и активно продвигают ее реформу. Там, где США блокируют деятельность ВТО, например, в отношении системы разрешения споров, реализуются варианты без участия Вашингтона.

Но если каким-то причинам будет реализовываться апокалиптический сценарий, и участники потеряют интерес к ВТО как к универсальному регулятору, они должны будут заблаговременно выработать альтернативу.

ВТО - это система торговых соглашений, на основе которых страны применяют таможенные пошлины и другие инструменты регулирования торговли и разрешают споры. Если эти соглашения прекращают действовать для какой-то страны, она должна заблаговременно урегулировать эти вопросы со своими торговыми партнерами, иначе торговля остановится - ведь таможенники, например, не будут знать, какую пошлину и на основании чего взимать с товара из страны, с которой больше нет торговых соглашений.

В рамках Брекзита Великобритания потратила на соответствующие переговоры только с ЕС несколько лет - и пока результата мы не знаем. Даже будучи членом ВТО, Великобритания не смогла за эти годы урегулировать проблемы своего развода с ЕС и в Женеве.

Примерно такие же переговоры придется провести любой выходящей из ВТО стране - и это будет не только сложнейшая задача даже для эффективной бюрократии, но и серьезный вызов для бизнеса, который всегда предпочитает стабильность любому изменению правил.

Если же США решат реализовать свое намерение сбалансировать торговлю с каждым значимым партнером - то есть заставить покупать больше американских товаров (сейчас американцы навязывают такой подход Китаю), вряд ли смогут избежать таких же встречных запросов.

Такая система фрагментирует мировую торговлю и приведет к существенным потерям для многих компаний, особенно тех, которые вовлечены в глобальные цепочки".