"Коммерсантъ" сообщил об увеличении суммы ущерба в деле "Югры" до 200 млрд рублей

Это произошло после ареста бывшего директора московского филиала банка

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Фигурантам дела о хищении средств обанкротившегося банка "Югра" вместо растраты 7,5 млрд рублей теперь вменяют растрату более чем 200 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на новую редакцию обвинения. Среди обвиняемых - бывший владелец банка Алексей Хотин.

Новое уголовное дело на Хотина и на экс-директора московского филиала "Югры" Нину Чернову возбудили 10 июня 2019 года. Это дело объединили с основным делом "Югры" в одно производство, пишет издание. По версии следствия, хищение денег банка происходило путем выдачи Черновой заведомо невозвратных кредитов и невыплатой заемщиками процентов и основного долга. Экс-директора задержали 14 июня и арестовали на следующий день. Первоначальная оценка ущерба изменилась на 200 млрд рублей 20 июня, когда Черновой предъявили обвинение. Такое же обвинение предъявили остальным фигурантам дела, в том числе Хотину , бывшим топ-менеджерам банка Алексею Нефедову, Дмитрию Шиляеву и четырем бизнесменам.

По подсчетам временной администрации, на момент банкротства "Югры" в сентябре 2018 года "дыра" в капитале составляла 160,9 млрд рублей. В декабре 2018 года конкурс на работу с проблемными активами "Югры" выиграло ООО "Вектор права". Сейчас в работе этой компании 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд рублей. В суды к банку поступило более 330 исков на сумму более 282 млрд рублей, пишет газета.

Банк России 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля 2017 года банк лишился лицензии. На дату отзыва лицензии активы банка составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" оценивалась 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией оценка "дыры" выросла к марту 2018 года до 143 млрд рублей. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

В апреле 2019 года Следственный комитет возбудил дело о растрате в особо крупном размере средств "Югры". 19 апреля Басманный суд поместил Алексея Хотина под домашний арест по этому делу.