Поиск

Адвокат Хотина заявил, что банкир не давал показаний на полковника ФСБ Черкалина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Основной акционер банка "Югра" Алексей Хотин, которому вменяется особо крупная растрата, никогда не передавал вознаграждений сотрудникам правоохранительных органов и не давал показаний в отношении арестованного по делу о взяточничестве сотрудника ФСБ России Кирилла Черкалина, заявил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Игорь Мартиросов.

В пятницу РБК сообщил о том, что Хотин дал "обвинительные показания" против Черкалина. Как отмечалось в публикации, "Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство".

"Данные сведения не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Хотина Алексея Юрьевича. Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ, в частности, и поэтому указанных показаний давать не мог", - сказал адвокат Мартиросов.

По его словам, сведения о том, что банкир дал показания в отношении Черкалина и платил тому за покровительство, "не имеют прямого подтверждения и являются злым вымыслом, который направлен на дискредитацию Хотина".

Хотин с 19 апреля 2019 года находится под домашним арестом по делу о растрате 7,5 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Начальник 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К" - ИФ) Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Офицеру вменяется получение взятки более чем на 52 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) от "гражданина Назарова", также он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве не менее чем на 490 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Алексей Хотин Кирилл Черкалин

Новости по теме

Новости

В Гидрометцентре не нашли угрозы точности прогнозов погоды от сетей 5G

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Нового премьера Великобритании и главу консерваторов изберут до середины июля

Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения
Отравление Сергея Скрипаля

Племянница Скрипаля рассказала журналистам, что тот недоволен ее общением со СМИ

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');