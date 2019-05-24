Адвокат Хотина заявил, что банкир не давал показаний на полковника ФСБ Черкалина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Основной акционер банка "Югра" Алексей Хотин, которому вменяется особо крупная растрата, никогда не передавал вознаграждений сотрудникам правоохранительных органов и не давал показаний в отношении арестованного по делу о взяточничестве сотрудника ФСБ России Кирилла Черкалина, заявил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Игорь Мартиросов.

В пятницу РБК сообщил о том, что Хотин дал "обвинительные показания" против Черкалина. Как отмечалось в публикации, "Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство".

"Данные сведения не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Хотина Алексея Юрьевича. Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ, в частности, и поэтому указанных показаний давать не мог", - сказал адвокат Мартиросов.

По его словам, сведения о том, что банкир дал показания в отношении Черкалина и платил тому за покровительство, "не имеют прямого подтверждения и являются злым вымыслом, который направлен на дискредитацию Хотина".

Хотин с 19 апреля 2019 года находится под домашним арестом по делу о растрате 7,5 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Начальник 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К" - ИФ) Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Офицеру вменяется получение взятки более чем на 52 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) от "гражданина Назарова", также он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве не менее чем на 490 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).