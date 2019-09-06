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Денежная база в России за неделю снизилась на 67,7 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 30 августа составил 10 трлн 511 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 578,7 млрд рублей. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,64%, или на 67,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России

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