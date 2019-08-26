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В Минпромторге заявили о сохранении интереса авиакомпаний к SSJ-100

Идут переговоры о новых поставках таких самолетов российским и зарубежным покупателям

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Майская катастрофа с Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево" не повлияла на интерес заказчиков к этому самолету, прорабатываются новые контракты, заявил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Манутуров.

Он назвал SSJ-100 перспективным товаром с точки зрения требований рынка. По его словам, новые контракты обсуждаются и с российскими, и с зарубежными компаниями, но назвать их министр отказался, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Выводы о причинах катастрофы он делать отказался до завершения расследования. "Могу лишь отметить, что, согласно предварительному отчету МАК, самолет был управляем, системы - радиосвязь, управление, механизация крыла, шасси, двигатели - работали", - отметил глава Минпромторга.

5 мая SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, попал в грозу, вернулся в "Шереметьево" и загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78. Среди версий катастрофы назывались отказ техники, погодные условия и ошибка пилотов. После этого авиакомпании начали задерживать и отменять рейсы SSJ-100, ссылаясь на соображения безопасности. Месяц спустя совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности этого самолета.

SSJ-100 выпускает АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит Объединенную авиастроительную корпорацию). Такие самолеты используют "Аэрофлот", "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут", МВД России, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканская Interjet, королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.

SSJ-100 Аэрофлот Шереметьево Москва Денис Мантуров Минпромторг ГСС Interjet

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