Трамп сообщил о возможном скором заключении торгового соглашения с Японией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Торговое соглашение с Японией может быть заключено совсем скоро, сообщил в воскресенье в Биаррице президент Трамп журналистам, сопровождающим его на саммите G7.

"Мы работаем над ним (над торговым соглашением). Это очень крупное соглашение, самое серьезное соглашение с Японией. Если все пойдет хорошо, то (детали) мы, возможно, узнаем к концу этой встречи", - сказал он во время выхода к журналистам вместе с японским премьером Синдзо Абэ.

По словам Трампа, соглашение, возможно, может быть подписано в сентябре в Нью-Йорке.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер со своей стороны сообщил журналистам, что соглашение, оцениваемое в $7 млрд, охватывает такие сферы как сельское хозяйство, промышленность и цифровую торговлю.

Саммит G7 во французском городе Биарриц проходит с 24 до 26 августа.

Ранее в июне Лайтхайзер заявил, что США хотели бы как можно скорее заключить новое торговое соглашение с Японией. Он пояснил, что Япония, ранее заключившая торговое соглашение с ЕС, а также являющаяся членом Транстихоокеанского партнерства, отдает предпочтение другим экспортерам - австралийским и канадским.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (TPP), в котором участвовали 12 стран и за который выступала Япония. По логике Токио, этот торговый блок мог бы стать противовесом Китаю. Вместо этого Трамп заявил о предпочтении вести переговоры о торговых соглашениях один на один, в том числе с Японией.

Во время визита Трампа в Японию в мае президент США отмечал, что в 2018 году торговый дефицит США с Японией составил $67,2 млрд.