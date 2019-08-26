Власти Самарской области снизили стоимость моста через Волгу в обход Тольятти

В проекте заинтересована компания "Мостотрест" Аркадия Ротенберга

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Администрация Самарской области изменила условия концессионного соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти, теперь проект оценивается в 120,8 млрд рублей вместо прежних 130 млрд. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы закупки.

Речь идет о строительстве 95,98 км дороги и 3,75 км моста через Волгу, а также мосты через реки Тишерек, Уса, Маза и ручей Тайдаково. Из общей стоимости проекта - 120,8 млрд рублей, 67 млрд рублей выделит бюджет региона, остальное привлечет концессионер. Концессионер также будет должен потратить около 26 млрд рублей на эксплуатацию дороги и моста за 16 лет. За этот срок он получит 87 млрд рублей выплат из бюджета, а его доход от сборов платы за проезд прогнозируется на уровне 34 млрд рублей.

"Ведомости" назвали проект беспрецедентно крупным для Самарской области с доходами бюджета 165 млрд рублей в 2019 году и дефицитом бюджета - 10,4 млрд рублей. Регион уже получил на него из федерального бюджета 30,8 млрд рублей на три года.

Власти региона изменили почти все разделы концессионного соглашения, в том числе график работ и трассировку, срок сократили с 30 до 20 лет, повысили ответственность инвестора за неисполнение условий, рассказал изданию чиновник областной администрации. Дорога будет платной, максимальный платеж составит 200 рублей для автомобилей высотой не более 2 метров, 400 рублей - от 2 до 2,6 метра, для еще более высоких автомобилей – 800 и 1200 руб. в зависимости от количества осей.

Мост и дорога должны стать частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить который поручил президент Владимир Путин. Если правительство все же решит построить скоростную трассу Москва-Казань, время в пути из Москвы в Самару сократится с 16 до 8 часов, говорится в материалах проекта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее говорил газете, что мост нужен, чтобы разгрузить дорогу, которая проходит по плотине Жигулевской ГЭС и не справляется с нагрузкой.

В проекте заинтересована компания "Мостотрест" Аркадия Ротенберга. Учредитель инвестора проекта - концессионную компанию "Обход Тольятти" – компания "Инфракап", которой в равных долях владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.