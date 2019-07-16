На возможное строительство трассы Москва-Казань собрали 250 млрд руб. частных инвестиций

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о выборе между строительством новой платной дороги Москва - Казань и реконструкцией трассы М-7 "Волга" еще не решен, но первый вариант уже обеспечен 250 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сказал журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на конференции "Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры" во вторник.

Он отметил, что, по подсчетам, реконструкция М-7 будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги Москва - Казань. "Но на новую дорогу у нас порядка 250 млрд рублей частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем", - сказал Алафинов.

По его словам, новая дорога как минимум с 2020 по 2022 год в зависимости от модели участков будет обслуживаться за счет поступления платы. А в случае реконструкции М-7 расходы из бюджета на эксплуатацию дороги вырастут, поскольку ее переведут в первую категорию. Таким образом, по словам Алафинова, не будет создана ни новая инфраструктура, ни увеличена плотность дорог на территории наиболее плотного заселения РФ.

Как сообщалось, предложение о строительстве новой платной трассы Москва - Казань накануне поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В начале июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил госкомпании "Автодор" начать мероприятия по подготовке документов по планировке территории под строительство новой автомобильной дороги Москва - Казань.

При этом Дитрих отмечал, что проект автодороги "не только актуальный, но и очень перспективный" и добавил, что он обсуждался на встрече с казахстанскими коллегами, а двухэтапное развитие коридора Европа - Западный Китай "было заложено в наших межправительственных соглашениях".

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" готовит проект строительства скоростной платной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность трассы составит 729 км, предполагается, что на трассе будет реализована система платы по принципу free flow ("свободный поток"). Это безбарьерная и бесконтактная оплата, то есть во время проезда по платной дороге оплата происходит автоматически с помощью специального устройства, прикрепленного на ветровое стекло.