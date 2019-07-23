Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

В правительстве выбирают - строить новую платную дорогу или реконструировать бесплатную М-7

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Независимый оценщик AECOM оценил в пределах 139 млрд рублей проект реконструкции автотрассы общего пользования М-7 "Волга". Такие выводы на прошлой неделе были направлены в профильные ведомства, сообщил источник, видевший документ. Реконструкция М-7 считается альтернативой новой платной скоростной трассы Москва - Казань.

Инжиниринговая компания AECOM ранее участвовала в строительстве автотрассы М-11 Москва - Петербург, Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, новых терминалов в "Пулково" и "Шереметьево". Исследование ей заказала автономная некоммерческая организация "Инвестиционно-технологической развитие" (по данным "СПАРК-Интерфакс", ее учредили фонд "Сколково" и Фонд развития промышленности Минпромторга). Оцена проводилась по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Оценщик предложил два варианта оценки стоимости реконструкции автодороги.

Первый предполагает реконструкцию М-7 под категорию 1Б по аналогии с проектными решениями на участках дороги, где ремонтные работы уже были проведены с получением положительных заключений Главгосэкспертизы. Расширить трассу предлагается без сноса зданий и без прокладывания дополнительных объездов населенных пунктов, за вычетом 20-километрового обхода Нижнего Новгорода. По этому проекту капитальные затраты составят 111,3 млрд рублей в ценах 2019 года (с НДС).

Второй вариант предполагает увеличение стоимости проекта на 27,7 млрд рублей, до 139 млрд рублей в ценах 2019 года. При этом, если при переводе в 1Б категорию будет принято решение о строительстве обходов населенных пунктов, то, согласно отчету, потребуется новое строительство автодороги на протяжении около 90 км. При этом учитывается, что расположенные близко друг к другу населенные пункты будут обходиться одним участком трассы. В расчете учтено строительство обходов населенных пунктов Покров, Петушки, Лакинск, Гороховец, Лысково, Цивильск и Старая Тюрлема. Также предполагается достройка обхода Нижнего Новгорода.

В правительстве продолжают обсуждать, что выбрать - реконструкцию трассы "Волга" или строительство новой платной автодороги, говорил 16 июля первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов. По его словам, строительство новой дороги обеспечено 260 млрд рублей частных инвестиций, в то время как реконструкция М-7 будет стоить столько же или дороже, содержать ее придется за счет бюджета и плотность дорог на этой территории в результате не увеличится.

Идею о строительстве платной трассы Москва - Казань ранее также поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" готовит проект скоростной платной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность трассы составит 729 км, предполагается, что на трассе будет реализована система платы по принципу "свободный поток".