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Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября

Компания обязалась перед инвесторами запустить свою криптовалюту до 31 октября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Это один из инвесторов TON, который знает об этом от команды мессенджера, и руководитель одной из компаний, участвовавшей в закрытом тестировании.

С начала тестирования в открытом доступе должны появиться код ноды (узла блокчейн-сети) и инструкция по ее установке, а также шардинг (это процесс разбивки транзакций на отдельные куски для обеспечения масштабирования) и консенсус (механизм подтверждения новых блоков в блокчейне). После публикации кода ноды и инструкции любой разработчик сможет создавать собственную ноду блокчейна TON, объяснил один из собеседников издания.

Telegram в начале 2018 года привлекла $1,7 млрд на разработку блокчейн-платформы. Инвесторам компания сообщила, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Команда Дурова обязалась перед инвесторами запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 года, либо вернуть им деньги. С запуском закрытого тестирования компания опоздала на год, отмечают "Ведомости".

27 августа The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что разработчики должны уложиться в срок. По ее сведениям, Telegram в течение двух месяцев выпустит партию своей криптовалюты Gram и создаст для нее цифровые кошельки, которыми смогут 200-300 миллионов человек.

В июне собственную криптовалюту Libra представил Facebook. Уже в августе антимонопольные регуляторы ЕС начали расследование в отношении Facebook в связи с этим проектом.

Павел Дуров TON Telegram Gram Facebook Libra

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