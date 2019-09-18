Блокировка Telegram сделала недоступным в РФ математический форум Art of Problem Solving

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что портал международного математического сообщества Art of Problem Solving недоступен в РФ, так как его IP-адрес блокируется в рамках решения суда по мессенджеру Telegram.

"Доступ к IP-адресу 45.56.124.84, на котором в том числе размещается вышеуказанный интернет-ресурс, ограничивается на территории РФ в рамках положений ФЗ № 149-("Об информации" - ИФ) на основании решения Таганского суда Москвы от 13.04.2018 № 2-1779/2018 и на основании требования Генпрокуратуры РФ", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос "Интерфакса".

Там отметили, что доступ к artofproblemsolving.com "не ограничивается и не ограничивался в рамках исполнения требований статей 15.1-15.6-1, 15.8 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"".

Таким образом можно сделать вывод, что речь не идет о блокировке ресурса на основании нарушения его владельцами соответствующего законодательства и внесения в реестр сайтов, доступ к которым из-за этого ограничен в РФ.

Ранее СМИ сообщили о блокировке Роскомнадзором портала Art Of Problem Solving, основанного американцем Ричардом Рушиком и объединяющего математическое сообщество, в частности, студентов-участников международных олимпиад. На недоступность сайта обратил внимание в своем фейсбуке пользователь Сергей Маркелов.

"Роскомнадзор заблокировал сайт Art of Problem Solving. Лучший в англоязычном интернете форум по олимпиадной математике. Уже нельзя написать свое решение задачи через "Билайн" и "Мегафон". Скоро и остальные провайдеры обновят реестр", - написал он. По данным СМИ, IP-адрес ресурса artofproblemsolving.com содержится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании решения Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram.

По данным Роскомсвободы, IP-адрес сайта 45.56.124.84 был внесен в реестр 15 января 2019 года вместе с 1487 другими и принадлежит американскому хостинг-провайдеру Linode, адреса которого, по данным мониторинговых ресурсов, с апреля 2018 по январь 2019 год блокировались ежедневно.

Претензии к Telegram

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. В октябре 2017 года мессенджер оштрафовали за это на 800 тыс. руб, а весной 2018 года Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы немедленно заблокировать Telegram на территории России, и суд удовлетворил иск ведомства.

Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде России, который компания просила признать незаконным приказ ФСБ.

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно говорили, что предоставить ключеи для декодирования сообщений технически невозможно. В Telegram также выражали недоверие ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки людей, которые не пользуются мессенджером.