NYT узнала о планах Telegram выпустить криптовалюту в течение двух месяцев

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Telegram сообщил инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на трех инвесторов.

По их словам, Telegram также планирует создать цифровые кошельки для Gram, которыми, по расчетам компании, смогут пользоваться 200-300 миллионов пользователей мессенджера по всему миру. Telegram также заявил инвесторам, что рассчитывает сделать Gram новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира.

Издание отмечает, что инвесторы согласились на разговор с журналистами на условиях анонимности, поскольку подписали соглашение о неразглашении.

Представитель Telegram не ответил на многочисленные запросы газеты о комментариях.

В статье отмечается, что обстановка секретности, в которой мессенджер ведет работу над созданием своей криптовалюты, может обернуться для него дополнительными вопросами со стороны госорганов. Так, регуляторы выражают все большую обеспокоенность тем, что криптовалюты вроде биткоина или Libra (ее разрабатывает Facebook - ИФ) используются при отмывании денег и в наркоторговле.

В июне собственную криптовалюту Libra официально представил Facebook. Уже в августе антимонопольные регуляторы ЕС начали расследование в отношении Facebook в связи с этим проектом. Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь заверил, что в России не будет отдельного регулирования для Libra.