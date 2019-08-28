МТС купила у АФК "Система" киностудию за 2 млрд рублей

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Киностудию передадут под управление учрежденной в августе структуры "МТС Медиа", которая объединит все существующие ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, сообщили в пресс-службе оператора. МТС планирует для начала выпускать контент по партнерской схеме, но в будущем не исключает и самостоятельное производство контента.

В компании сделку объяснили планами по развитию сегмента Entertainment в продуктовой экосистеме компании. Там напомнили, что МТС вышла на рынок билетных сервисов, запустила собственную киберспортивную стриминговую платформу, активно развивает музыкальные и телевизионные сервисы.

"Объединенным русским киностудиям" принадлежит полностью оборудованный кинопроизводственный комплекс в Петербурге с шестью павильонами, собственным кинооборудованием, студией post-production и цехом изготовления декораций. Студия, созданная в 2008 году, участвовала в производстве более 300 полнометражных картин и сериалов.

АФК "Система" принадлежит 55,64% МТС. Оператор приобрел 100% "Кинополиса" у "Бизнес-Недвижимости", которая также входит в портфель АФК. В пресс-службе "Бизнес-Недвижимости" подтвердили факт сделки, объяснив ее стратегией по продаже непрофильных активов.