В МТС появится структура для производства и распространения медиаконтента

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава телеканала ТНТ Игорь Мишин может возглавить новую структуру ПАО "МТС", которая объединит ТВ-направления компании. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, структура "МТС-Медиа" объединит такие направления как спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, а в перспективе сможет управлять и производством контента.

Пока за сегменты ТВ-направления в МТС отвечают разные топ-менеджеры.

Два источника "Коммерсанта" утверждают, что принципиальное решение о назначении Мишина принято. Еще один говорит, что он не единственный кандидат.

В пресс-службе МТС изданию сообщили, что компания рассматривает различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов, а переговоры с кандидатами на позицию главы "МТС Медиа" не комментируют. Игорь Мишин не ответил на вопрос газеты.

Мишин возглавлял телеканал ТНТ с 2014 по 2016 год. Он также является миноритарным партнером группы "Выбери радио" Ивана Таврина, а ранее владел телеканалом A-One.

В настоящее время МТС готовит к запуску новую ТВ-платформу.