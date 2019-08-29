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Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили из-за массовых увольнений

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, откуда из-за низких зарплат и большой нагрузки массово хотели уволиться хирурги, отстранили от работы.

"На время проверки (отстранены главврачи центральной горбольницы N1 и Демидовской больницы - ИФ)", - подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

На прошлой неделе шестеро хирургов Нижнетагильской городской больницы N1 подали заявление об увольнении, до этого трое уволились из Демидовской горбольницы. Все эти врачи жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

Позже Министерство здравоохранения России сообщило, что пять хирургов в Нижнем Тагиле передумали увольняться после разъяснительной беседы. Им выплатят дополнительную суммы за большие нагрузки и снимут эту нагрузку в будущем.

Нижний Тагил

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