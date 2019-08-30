Нефть Brent ускорила снижение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, 30 августа, но все равно завершает неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 по Москве подешевели на $0,65 (1,06%) - до $60,43 за баррель. Более активно торгуемый ноябрьский контракт упал в цене на $1,46 (2,41%) - до $59,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,51 (2,66%), до $55,2 за баррель.

С начала этой недели октябрьская Brent прибавила в цене 1,8%, WTI - 1,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Эксперт Oanda Эдвард Мойя связывает снижение цен на нефть в пятницу с тем, что инвесторы фиксируют прибыль перед длинными выходными - в понедельник биржи в США будут закрыты из-за празднования Дня труда.

Между тем конец недели стал позитивным для мировых рынков и рынка нефти, в частности, благодаря заявлениям официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Кроме того, Минэнерго США сообщило о рекордном с июня падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 10 млн баррелей.