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Brent подешевела до $59 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижение, которое началось в минувшую пятницу на данных о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией.

К 8:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,42%) к уровню закрытия торгов пятницы, до $59 за баррель. За торги пятницы контракт подешевел на $1,24 (2,05%), до $59,25 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,03 (0,05%) - до $55,13 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Россия в августе сократила добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала, заявил 30 августа министр энергетики Александр Новак. Он заверил, что страна будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем.

Поскольку Россия отступает от соглашения, "вполне вероятно, что трейдеры больше не будут полностью доверять сделке ОПЕК+", сказал MarketWatch аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он напомнил, что в июле Россия сократила добычу сильнее, чем требовало соглашение.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая также оказывает давление на нефтяной рынок. 1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары в США и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Еще остававшиеся надежды на возможность быстрого заключения соглашения Вашингтоном и Пекином на данный момент полностью испарились, - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Group в Сингапуре. - Вот это отсутствие света в конце тоннеля сдерживает нефтяной рынок".

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США Дориан ОПЕК Александр Новак

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