Российский рынок открылся слабым ростом индексов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи поднялся на 0,1%, до 2742,45 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1294,83 пункта, цены основных "фишек" изменились в пределах 1,6%.

Доллар подешевел на 11 копеек, до 66,69 рубля за доллар.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,6%, до 16,34 тыс. рублей), "РусАла" (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Башнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в понедельник подскочила до $18745 за тонну (+4,7%), максимум сделок составил $18790 - пик с лета 2014 года. Никель раллирует на новостях о введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды начиная c 1 января 2020 года. В минувшую пятницу котировки взлетели на 9%, что стало сильнейшим подъемом за десятилетие.

Индонезия решила запретить экспорт никелевой руды на два года раньше, чем было объявлено изначально, уже с января 2022 года, заявил журналистам в понедельник директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Просели бумаги "Мечела" (-0,8%), "Распадской" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную невыразительную динамику, но показали максимальный с июня недельный подъем. Тем не менее, август индексы завершили снижением: Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%. Месячное падение фондового рынка США было отмечено впервые с мая и лишь второй раз с начала 2019 года, пишет MarketWatch.

За неделю Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 - на 2,8%, Nasdaq - на 2,7%. Поддержку американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали сигналы снижения напряженности в отношениях США и Китая. Росту оптимизма способствовало заявление официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное ранее президентом США Дональдом Трампом.

Также он сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Опасения, связанные с нарастанием напряженности в отношениях двух стран, также усилили ожидания спада в мировой экономике, подтверждение которым инвесторы видят в инверсии кривой доходности американских гособлигаций.

В пятницу стало известно, что рост потребительских расходов в США в июле существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, а доходов - замедлился.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но растет китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

С воскресенья, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт в Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Нефть утром в понедельник умеренно дешевеет после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 августа. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне до $59,14 за баррель (-0,2% к уровню закрытия пятницы), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $55,07 за баррель.

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.