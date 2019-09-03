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Котировки Brent стабилизировались у $58,62 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались на попытках трейдеров оценить перспективы торговых отношений США и Китая. Неспособность сторон согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть.

К 8:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,04 (0,07%) к цене закрытия торгов понедельника и торговались у $58,62 за баррель. За предыдущую сессию этот контракт подешевел на $0,59 (1%), до $58,66 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели на $0,26 (0,47%) - до $54,84 за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работало только в электронном режиме. За торги 30 августа WTI подешевела на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

"Усугубляющаяся торговая война США и Китая оказывает понижательное давление на стоимость нефти, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Вместе с данными об увеличении добычи ОПЕК - это "двойной удар" для рынка".

Brent WTI Дональд Трамп Китай США ОПЕК

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