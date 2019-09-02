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Рубль слегка укрепился к доллару и евро в понедельник утром

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,68-66,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,6925 руб./$1 (-9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,2575 руб./EUR1 (-9 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 9,4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,647 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,28 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,72 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 2 сентября связано прежде всего с относительно стабильной ситуацией на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в понедельник после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составляет $59,22 за баррель, что всего на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $59,25 за баррель, опустившись на 2,05%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,09% - до $55,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 2,84%, до $55,1 за баррель.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр. Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

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