В "Сухом" объяснили отказ от разработки 75-местных Sukhoi Superjet для S7

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Представитель АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК"), выпускающего самолеты Sukhoi Superjet 100, заявил, что на данном этапе компания сосредоточена на импортозамещении SSJ 100. По его словам, решение по укороченной версии будет приниматься позднее.

"Работы по созданию модернизированной машины, более надежной, более дешевой и импортозамещенной по ключевым агрегатам, продолжаются. При этом системное и ускоренное импортозамещение признано более приоритетной задачей на текущем этапе по сравнению с укорачиванием фюзеляжа. Тематика укороченной версии обновленного "суперджета" остается в пуле проводимых работ по программе в целом, но не на первом месте", - сказал собеседник агентства.

Решение по 75-местному самолету, по его словам, будет приниматься с учетом дополнительных маркетинговых исследований.

Представитель ГСС отметил, что это работы "второго этапа модернизации", включающие в том числе обновление бортового радиоэлектронного оборудования, новый двигатель ПД-8 и т.д. По его словам, определяющим фактором будет "наличие твердых контрактов на укороченную версию модернизированного самолета".

Существующая базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале прошлого года ГСС сообщили о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км, ее интересантом выступила авиагруппа S7, с которой было подписано предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 "суперджетов" с опционом еще на 25.

Однако в апреле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок. Впрочем, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров опровергал эту информацию. Под SSJ-75 никогда не подразумевался 75-местный лайнер - речь всегда шла об импортозамещенном самолете, утверждал он. "SSJ-75 и не строился под 75 кресел. Это условное название. И он изначально был импортозамещенным", - говорил замминистра.

Глава совета директоров и совладелец S7 Владислав Филев в интервью "Ведомостям" во вторник заявил, что компания интересовалась именно 75-местным "суперджетом", однако Минпромторг отказался от его разработки. Филев предположил, что причиной отказа от разработки было условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях SSJ-75 и контролировать его соответствие нормам летной годности. Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, заявил Филев.