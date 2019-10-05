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Новак заявил о нерентабельности нефтегазовых проектов в Арктике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остается нерентабельным и требует льгот и дополнительных мер стимулирования, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на "Российской энергетической неделе".

"В Арктике работает "Газпром", "Газпром нефть" и "Роснефть". Они бурят в соответствии с лицензионными обязательствами. Конечно, это не такое интенсивное бурение, которое могло бы быть. Во-первых, оно очень дорогое. Одна скважина от $500 млн стоит до миллиарда - пробурить одну скважину. Если ты не попал и ничего не обнаружил, то у тебя сразу списывается миллиард долларов из твоего бюджета. Это очень рискованная деятельность", - сказал министр.

"Мы считаем, что эта работа должна проводиться, и те темпы, которые на сегодняшний день есть, они, наверное, может быть, не совсем достаточны для того, чтобы обеспечить более интенсивную геологоразведку в Арктике. В то же время мы видим, что в связи с падением цен на углеводороды на сегодняшний день арктические проекты во многом стали экономически не привлекательными", - пояснил он.

"Для более интенсивного развития Арктики необходимо стимулировать условия: создать такую систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах", - подчеркнул министр.

Минэнерго РФ Александр Новак

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