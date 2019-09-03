Владельцу "Нового потока" Мазурову предъявили новое обвинение

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, речь в деле идет о растрате сотен миллионов рублей. Других подробностей источник не сообщил.

Комментариями адвокатов Мазурова и правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" сейчас не располагает.

Мазурова задержали 13 июля прямо в аэропорту по возвращении в Москву из заграничной командировки. За день до этого по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и Антипинский НПЗ. Владелец "Нового потока" был арестован.