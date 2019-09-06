Правительство РФ задумалось о новых льготах для НПЗ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На совещании в конце августа у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с участием главы "Сбербанка" Германа Грефа и владельца "Сафмара" Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент 1,3 к обратному акцизу на нефть, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания.

По данным газеты, этот коэффициент может принести среднему российскому нефтеперерабатывающему заводу до 100 млрд рублей за десять лет, в течение которых он будет действовать. Ввести коэффициент предлагается с 2020 года.

Издание отмечает, что изначально адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, но в текущей формулировке получателей льгот может оказаться гораздо больше. Так, претендовать на субсидии смогут НПЗ, которые на начало 2019 года уже начали увеличивать глубину переработки и готовы потратить на это не менее 30 млрд рублей. Кроме того, для получения льготы заводам потребуется заключить соответствующие соглашения с Минэнерго.

Пресс-секретарь Козака Илья Джус заявил изданию, что "на совещании были приняты системные решения для поддержки нефтепереработки". Представители "Сбербанка", "Русснефти" Гуцериева и Минэнерго РФ не прокомментировали сообщение о предполагаемых льготах.

В конце июля "Ведомости" уже сообщали о просьбе Грефа у президента РФ Владимира Путина оказать помощь Антипинскому НПЗ, 80% которого перешло к Сбербанку в мае за долги и бенефициаром которого банк остается по сегодняшний день.

Крупнейший независимый НПЗ с апреля до июля простаивал, так как ему нечем было платить за нефть. В Сбербанке считают, что завод до банкротства довел прежний владелец Дмитрий Мазуров и связанный с ним менеджмент. Адвокат Мазурова выдвигал Сбербанку встречные претензии и говорил, что банк руководил предприятием с ноября 2018 года и намеренно довел его до остановки производства.

На Мазурова по жалобе Грефа завели уголовное дело, он арестован. Такое же заявление в правоохранительные органы подал и Антипинский НПЗ.