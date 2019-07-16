Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

Ранее похожий пресс-релиз выпустил Сбербанк

Основатель ГК "Новый поток" Дмитрий Мазуров в Тверском суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Руководство "Антипинского НПЗ" пожаловалось в правоохранительные органы на бывшего контролирующего акционера предприятия Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора завода Геннадия Лисовиченко. Об этом сообщила пресс-служба НПЗ. 15 июля Мазуров был арестован по делу о мошенничестве.

Нынешний топ-менеджмент НПЗ считает, что Мазуров и Лисовиченко "ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам". В результате завод потерял способность обслуживать собственные долги или их вернуть. Это привело к остановке производства в апреле 2019 года. Руководство завода делает все, для скорейшего возобновления работы предприятия.

Ранее похожий пресс-релиз выпустил Сбербанк, к которому в мае перешло 80% "Антипинского НПЗ" за долги владельца завода. Банк также обвинил Мазурова и Лисовиченко в действиях, в которых усматриваются признаки мошенничества. Сбербанк подтвердил сообщения СМИ о том, что уголовное дело на Мазурова завели по жалобе Сбербанка.

Дело возбудили 12 июля. Мазурова задержали 13 июля в аэропорту "Шереметьево". 15 июля Тверской суд Москвы арестовал бизнесмена на срок до 12 сентября.

В оглашенных в суде материалах следствия говорилось, что Мазурова подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. В 2015 году Сбербанк и "Антипинский НПЗ" заключили соглашение о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления - банку не вернули.

Адвокат Мазурова в суде заявил, что его подзащитный с ноября 2018 года был отстранен от управления заводом, и предприятием руководил Сбербанк. Он обвинил банк в преднамеренном доведении НПЗ к остановке и дефолту и предположил, что целью этих действий было получение контроля над предприятием.

Мазуров сейчас является владельцем группы компаний "Новый поток" (предыдущий собственник Антипинского НПЗ в Тюмени, ныне владеет Марийским НПЗ в Марий Эл). В мае 2019 года 80% "Антипинского НПЗ" группы перешло Сбербанку за долги. Совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также над месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.