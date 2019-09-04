ФАС одобрила сделку по покупке "ТМК-Чермет" структурой "Транслома"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании "Гермес" (структура, связанная с "Трансломом") приобрести "ТМК-Чермет", входящую в группу "Синара" Дмитрия Пумпянского, пишет "Коммерсантъ".

ФАС установила, что на этом рынке отсутствуют компании, чья доля рынка превышала бы 35%, и сделка не приведет к возникновению или усилению доминирующего положения группы "Гермес". Соучредитель "Гермеса" Марат Галиев подтвердил газете факт согласования сделки, отказавшись от дальнейших комментариев.

"ТМК-Чермет" поставлял лом для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМК. В 2018 году объем реализации компанией металлургического сырья составил 2 млн тонн.

"Транслом" до 2016 года принадлежал торговому дому РЖД, входящему в состав монополии. В ноябре 2016 года компания была выкуплена "Кроносом" Алексея Золотарева (бывший бизнес-партнер экс-министра транспорта Игоря Левитина). Источники "Коммерсанта" рассказывали, что "Транслом" входит в круг интересов Аркадия Ротенберга. Выручка группы "Транслом", исходя из данных на сайте компании, за последние шесть лет увеличилась в 13 раз, до 52,4 млрд руб. в 2018 году.