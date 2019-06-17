Лондонский арбитраж поддержал компанию Аветисяна в споре акционеров банка "Восточный"

Суд признал право "Финвижн" требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка, пишут "Ведомости"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) признал за компанией "Финвижн" Артема Аветисяна право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка "Восточный". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию решения суда от 14 июня. Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к одной из сторон конфликта.

Суд также обязал Evison должна возместить "Финвижн" 550 тысяч фунтов судебных издержек.

Иск в суд подала кипрская Evison (владелец 51,6% "Восточного"), через нее бенефициарами банка являются фонды Baring Vostok и Russia Partners. Истец оспаривает легитимность опциона. Ответчики - "Финвижн" и миноритарии "Восточного" Шерзод Юсупов и Юрий Данилов - в случае исполнения опциона получат контрольную долю в банке. Сейчас им принадлежит 40,2% "Восточного".

"Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну, в январе 2017 года. Перед объединением стороны договорились об опционе по продаже "Финвижн" еще 9,99% акций банка. В 2017 году Evison отказалась исполнять опцион и обвинила "Финвижн" в выводе активов из "Юниаструма" еще до сделки.

Акционеры банка судятся в Лондоне и в Амурском арбитражном суде. В мае этот суд обязал Evison исполнить опцион.

Амурский арбитраж также заблокировал решение совета директоров "Восточного" разместить допэмиссию акций по цене 1 копейка за бумагу для восстановления финансовой устойчивости банка. Против допэмиссии выступала "Финвижн", сделка размыла бы ее долю в банке.

В Baring Vostok с этим конфликтом связывают уголовное дело основателя фонда Майкла Калви. Он и еще пять человек были арестованы в середине февраля по обвинению в хищении более 2,5 млрд рублей у "Восточного".