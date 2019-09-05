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"Транснефть" создаст резерв для выплат пострадавшим от форс-мажора на "Дружбе"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" по итогам 9 месяцев планирует создать резерв средств для выплат ущерба от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" в апреле-мае, сообщил на телеконференции первый вице-президент компании Максим Гришанин.

По его словам, компания до сих пор не получила никаких претензий с требованием компенсировать ущерб. Поэтому оценить объем предстоящих выплат он пока не может.

"Соответственно, выделение резервов повлияет на чистую прибыль, и соответственно создание этих резервов повлияет на размер дивидендов. Если какая-то часть не будет использована, они будут распущены, и вернутся в показатели следующего года", - добавил Гришанин.

Ранее "Транснефть" объявляла, что выплатит компенсации только тем пострадавшим, которые документально подтвердят, что понесли ущерб.

В июле совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.

Транснефть Дружба

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