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"Роснефть" сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из "Дружбы"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга. Об этом сообщил вице-президент компании по коммерции и логистике Отабек Каримов.

По его словам, при оценке ущерба также нужно будет учесть сокращение добычи из-за ограничений "Транснефти" по приему нефти и упущенную выгоду из-за снижения переработки на германских заводах, куда была недопоставлена нефть.

Из-за ограничения приема в систему "Транснефти" "Роснефть" с 1 мая по 15 июля сократила добычу на 1,7 млн тонн нефти, говорилось в полугодовом отчете компании.

Ранее сообщалось, что в начале июля добыча нефти в "Юганскнефтегазе" (входит в "Роснефть") упала со средних значений за год в 190-195 тыс. тонн в сутки до 110-111 тыс. т/с. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля. "Роснефть" объяснила, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе", из-за больших объемов суррогатной нефти в системе "Транснефти".

"Транснефть" утверждала, что ограничила прием нефти "дочки" "Роснефти" в объеме примерно 0,5% от годовой добычи, поскольку нефтяная компания не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов и в системе скопилось много безадресной нефти.

Роснефть Транснефть Дружба

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