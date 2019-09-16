В ГД внесли законопроект о налоговых рисках "Транснефти" при компенсайии за грязную нефть

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправку в Налоговый кодекс (НК), которая позволит "Транснефти" нивелировать налоговые риски при расчетах и компенсациях, которые последовали после аварии на нефтепроводе "Дружба".

Поправка вносится в статью НК, регулирующую трансфертное ценообразование. При анализе сделок между взаимозависимыми лицами и при определении полученных доходов предлагается включать риск потери деловой репутации вследствие причин, не зависящих от сторон сделки.

Как сообщил замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету, эта норма в части риска потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества по причинам, не зависящим от сторон сделки, необходима, чтобы исключить налоговые риски при компенсациях, которые последовали за некачественной нефтью на нефтепроводе "Дружба".

Некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики в белорусской части "Дружбы" заметили в конце апреля. Из-за этого на время вытеснения грязной нефти из трубы прерывались поставки белорусским и другим европейским получателям.

В июле совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.