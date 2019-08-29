"Транснефть" отчиталась о росте квартальной прибыли против прогнозов

Оценить ущерб от инцидента с трубопроводом "Дружба" компания пока не смогла

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2019 года чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале выросла на 24% в годовом измерении и составила 55,77 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали снижения показателя почти на 10% - до 40,7 млрд рублей.

Чистая прибыль "Транснефти" за полугодие увеличилась почти на 15% - до 105,84 млрд рублей, хотя аналитики ожидали, что она снизится на 1,5% - до 90,8 млрд рублей.

Ущерб от инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" компания оценить пока не может. Она еще не получила претензии от партнеров, которые были бы документально подтверждены.

"В связи с необходимостью установления значительного объема факторов и обстоятельств, требующих документального подтверждения в процессе урегулирования инцидента, величина обязательств не может быть оценена с достаточной степенью надежности, в связи с чем оценочное обязательство не было признано. Сумма такого обязательства может оказать существенное влияние на финансовую отчетность", - говорится в отчете компании.

В июле совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.